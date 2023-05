Trasferta a Budapest: modalità d'uso per i tifosi giallorossi

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) - Il 31 maggio alle ore 21 la Roma affronterà il Siviglia alla Puskas Arena di Budapest in finale di Europa League. Una partita storica per la società giallorossa, che proverà a portare a casa il secondo trofeo europeo consecutivo dopo la Conference League vinta l’anno scorso a Tirana. Ovviamente gli uomini di José Mourinho non saranno soli, infatti sono attesi circa 20mila tifosi romanisti nella capitale ungherese. Ecco tutte le informazioni utili per coloro che raggiungeranno l’Ungheria.

Documenti e moneta locale

L’Ungheria fa parte dell’Unione Europa dal 2004 ed è anche tra gli stati appartenenti all’area Schengen. I cittadini di qualsiasi paese membro dell’UE, quindi, non hanno bisogno di richiedere nessun tipo di visto e basterà portare con sé la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto. I cittadini non appartenenti all’area Schengen, invece, saranno costretti a esibire il passaporto.

Attenzione: la moneta ufficiale dell’Ungheria non è l’euro, bensì il fiorino ungherese. Anche se spesso vengono accettati pagamenti in euro, vi consigliamo di cambiare il vostro denaro.

Come raggiungere l’Ungheria

A causa dei costi eccessivi legati ai voli aerei diretti (ormai introvabili), molti tifosi della Roma sono pronti a raggiungere Budapest in macchina. Tra i vari documenti necessari per il viaggio in auto, bisognerà obbligatoriamente acquistare la cosiddetta vignetta elettronica, che permette di circolare su alcune autostrade. La vignetta è in vendita presso gli uffici delle società autostradali, gli uffici dell’A.C. ungherese (MAK) e le maggiori stazioni di servizio situate in autostrada oppure può essere comprata online. Nel caso in cui decideste di raggiungere l’Ungheria attraverso la Slovenia, anche lì verrà richiesta la vignetta autostradale, che potrà essere acquistata direttamente alla frontiera di Fernetti o nella prima area di sosta. Il tagliando settimanale costa 15€ per le auto, con validità da lunedì a domenica, mentre le moto pagano la metà. I mezzi sopra le 3.5 tonnellate hanno invece il passaggio obbligato ai pedaggi. Anche in Ungheria c’è una distinzione di prezzo in base alla categoria di veicolo:

La vignetta elettronica costa poco meno di 14 euro per 10 giorni per quanto riguarda i veicoli per passeggeri con un peso massimo consentito di 3,5 tonnellate e fino a sette posti a sedere, compreso il sedile del conducente e il rimorchio. Il costo per i motocicli invece è inferiore a 7 euro.

La vignetta elettronica costa circa 20 euro per 10 giorni per i veicoli autorizzati a trasportare più di sette persone, le roulotte e gli autocarri con una massa massima autorizzata di 3,5 tonnellate e i caravan.

La vignetta elettronica costa 44 euro per 10 giorni per i veicoli a motore per il trasporto di passeggeri con più di 9 posti a sedere permanenti, compreso quello del conducente.

C’è anche l’opzione treno, ma non sarà semplice arrivare a Budapest: i tifosi in partenza da Roma dovranno raggiungere la Stazione Termini per poi recarsi alla stazione veneta di Venezia Santa Lucia. Successivamente dovranno fare 2 cambi (Innsbruck e Vienna) e in 13 ore totali saranno in Ungheria.

Fan Zone

Nei giorni scorsi la UEFA ha reso noto il punto di ritrovo dei tifosi della Roma nella città di Budapest: il meeting point riservato ai sostenitori giallorossi sarà all’interno del City Park, distante 2.5 chilometri a piedi dalla Puskas Arena, e sarà aperto a partire dalle ore 11 del 31 maggio. L’ingresso è gratuito, quindi non servono biglietti.

Non perdetevi il Fan Festival (aperto martedì 30 maggio 2023 ore 11:00 – 23:00 e mercoledì 31 maggio 2023 ore 11:00 – 18:00) situato in Piazza degli Eroi (Hosok Tere). Come arrivarci? Nel caso in cui vi trovaste nei pressi della Basilica di Santo Stefano, potrete optare per la soluzione a piedi (35 minuti, 2.7 km di distanza) o potrete prendere la linea metro1 della metropolitana dalla fermata Deak Ferenc Ter e scendere dopo 7 fermate. Anche al Fan Festival l’ingresso è gratuito.

Come raggiungere lo stadio

- A piedi: 25 minuti dal Fan Festival o dal Meeting Point a City Park.

- Con i mezzi pubblici: i possessori del biglietto per la partita possono viaggiare gratuitamente dalle ore 17 del giorno della finale su alcune tratte.

Linea 1 del tram fino a Ferenc Puskás Stadion

Linea M2 della metropolitana fino a Puskás Ferenc Stadion

Linea M4 della metropolitana fino a Keleti pályaudvar

Treno per Budapest Keleti (non incluso nei mezzi pubblici gratuiti)

- In auto: scelta sconsigliata poiché non ci saranno parcheggi nei pressi dello stadio e molte strade saranno chiuse.

- Taxi: tempi di percorrenza molto lunghi a causa del traffico. Anche questa scelta è sconsigliata.

L’ingresso alla Puskas Arena: il biglietto elettronico e l’importanza del telefono

Il giorno della finale i cancelli della Puskas Arena saranno aperti alle ore 18. Un avviso importantissimo: per accedere allo stadio è obbligatorio mostrare la carta di identità, il passaporto o la patente di guida (necessario il passaporto per chi proviene da un paese non appartenente all’area Schengen) e non verranno accettati biglietti cartacei, motivo per cui si potrà accedere all’impianto solamente con tagliandi in formato elettronico. Non saranno accettate copie o screenshot dei documenti.

Ecco cosa fare:

1. Scarica i tuoi biglietti nell'app UEFA Mobile Tickets

2. CONSERVA il tuo biglietto e inserisci i tuoi dati personali

3. TRASFERISCI gli altri biglietti alle altre persone del tuo gruppo, oppure CONSERVALI e inserisci i dati dei tuoi ospiti nell'app

Il trasferimento è l'opzione consigliata perché velocizza le procedure all'ingresso dello stadio.

Ricordatevi inoltre di caricare il telefono poiché senza di esso non potrete mostrare il biglietto e quindi rischiereste di non essere ammessi all’impianto. Questa volta, a differenza di Tirana, sarà permesso portare piccoli power bank per caricare il vostro telefono, a patto che sia di dimensioni minori rispetto al dispositivo. In Ungheria non sarà necessario acquistare una SIM per navigare su Internet in assenza di connessione Wi-Fi, infatti è attivo il servizio roaming già presente nella vostra tariffa.

Occhio anche a zaini e borse: la dimensione massima consentita è quella di un foglio A4.

Inoltre alla Puskás Aréna verranno accettati solo pagamenti cashless, ovvero senza contanti.

Come lasciare lo stadio

Dopo la partita, i mezzi pubblici saranno ancora in funzione intorno allo stadio.

Fermata Puskás Ferenc Stadion : linea 1 (tram) e linea M2 della metropolitana verso il centro città

: linea 1 (tram) e linea M2 della metropolitana verso il centro città Fermata Keleti pályaudvar: linea M4 della metropolitana verso il centro città

Come raggiungere il centro di Budapest

Aeroporto

La navetta Express 100E con corse frequenti diurne (ogni 7-10 minuti) e notturne (ogni 30-40 minuti) collega direttamente l'aeroporto con il centro della città. Il biglietto costa 2200 fiorini (5,80 euro). Questa linea parte dal Terminal 2 e ha come capolinea Deák Ferenc tér, proprio in centro e vicino al Fan Festival. Potrete anche scendere alla fermata Kálvin tér, sempre in centro.

Autobus pubblico 200E: scendete al capolinea Kőbánya-Kispest, poi prendete la linea blu della metropolitana (M3) e arrivate alla fermata Deák Ferenc tér.

Taxi (60 minuti di tratta per un costo di circa 26 euro)

Treno: la stazione Budapest Keleti si trova a circa 3 km dal centro ed è facilmente raggiungibile a piedi dal Fan Festival in Piazza degli Eroi (Hősök tere) e dalla Puskás Aréna. Potrete anche prendere la linea M2 (dopo tre fermate scendete a Deák Ferenc tér) o M4 della metropolitana (dopo tre fermate scendete a Kálvin tér).

Autobus: arrivati alla stazione di Népliget, potrete andare in centro con il tram numero 1 o la linea M3 della metropolitana (fermata Kálvin tér o Deák Ferenc tér).

Informazioni sul meteo

I tifosi giallorossi che raggiungeranno Budapest direttamente mercoledì 31 maggio non dovrebbero essere accolti dalla pioggia. Secondo le previsioni, infatti, la giornata dovrebbe essere serena o poco nuvolosa, con una temperatura che oscillerà tra i 15 e i 25 gradi. Nessuna precipitazione prevista nemmeno alle ore 21, quando l'arbitro Anthony Taylor fischierà il calcio d'inizio della partita.

Diversa la situazione per i sostenitori della Roma che arriveranno nella capitale ungherese un giorno prima del match, poiché martedì 30 maggio potrebbe essere un giorno caratterizzato da rovesci, soprattutto nel tardo pomeriggio. Temperature comunque simili a quelle del giorno dopo e a quelle di giovedì 1 giugno, quando la maggioranza dei romanisti tornerà in Italia. Giornata, la prima del mese, che dovrebbe essere serena, con temperature che raggiungeranno anche i 26 gradi.