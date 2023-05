FOTO e VIDEO - Bayer Leverkusen-Roma: la panoramica della BayArena alla vigilia della sfida europea

DALLA BAYARENA MATTEO DE ROSE - Domani alle ore 21 la Roma affronterà il Bayer Leverkusen nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League. All'andata terminò 1-0 per la Roma grazie alla rete di Edoardo Bove, ma ora i giallorossi dovranno affrontare i tedeschi in trasferta. In attesa della conferenza stampa di José Mourinho e Nemanja Matic, ecco una panoramica della BayArena alla vigilia della super sfida europea che vale l'accesso alla finale di Europa League.