FOTO - Bayer Leverkusen, passeggiata mattutina a Villa Borghese e risveglio muscolare in hotel

Mancano davvero poche ore a Roma-Bayer Leverkusen, match valido per la semifinale di andata di Europa League e in programma oggi alle ore 21. La squadra tedesca è arrivata nella Capitale nella giornata di ieri e ha alloggiato nell'Hotel Parco dei Principi. Questa mattina gli uomini di Xabi Alonso si sono goduti una passeggiata a Villa Borghese (come fece anche il Feyenoord) e successivamente hanno svolto all'interno dell'hotel una seduta di risveglio muscolare tra esercizi a corpo libero e calcio tennis.