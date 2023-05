FOTO - Bayer Leverkusen in volo verso Roma

Domani alle ore 21 la Roma affronterà il Bayer Leverkusen nel match valido per l'andata della semifinale di Europa League. Dopo aver svolto la rifinitura in mattinata, la squadra di Xabi Alonso è partita per la Città Eterna nel pomeriggio. Le 'Aspirine' si dirigeranno successivamente allo Stadio Olimpico, dove il tecnico e un calciatore interverranno in conferenza stampa. La società tedesca ha pubblicato su Twitter alcune foto della partenza della squadra verso l'Italia.