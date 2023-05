Europa League, Siviglia-Roma: ufficiali le maglie di stasera. Squadra di Mourinho in rosso, spagnoli in bianco

Sono ufficiali i kit che Siviglia e Roma indosseranno stasera durante la finale di Europa League, in programma alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. La squadra di José Mourinho scenderà in campo con il completo totalmente rosso, mentre il portiere Rui Patricio utilizzerà quello verde. Gli spagnoli, invece, saranno in "total white", ad esclusione dell'estremo difensore Bono, completamente in giallo. Maglia e calzettoni azzurri e pantaloncini neri, infine, per la squadra arbitrale capitanata da Anthony Taylor.