Bayer Leverkusen, infortunio per Bellarabi: salterà anche la sfida di ritorno contro la Roma

Tegola per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Il tecnico spagnolo, infatti, non potrà contare su Karim Bellarabi neanche in vista del ritorno della semifinale di Europa League contro la Roma, in programma giovedì 18 maggio alle ore 21. L'esterno tedesco si è infortunato ieri nell'allenamento di rifinitura (out dai convocati anche per il match di andata) e la sua stagione è terminata in anticipo a causa di uno strappo muscolare alla coscia sinistra. Ecco la nota ufficiale del Bayer Leverkusen: "Il Bayer 04 Leverkusen dovrà fare a meno di Karim Bellarabi per il resto della stagione. L'attaccante ha riportato uno strappo muscolare alla coscia sinistra nell'ultima sessione di allenamento pre-partita di ieri, in vista della partenza per la semifinale di andata di Europa League contro l'AS Roma".

