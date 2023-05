Roma-Bayer Leverkusen, i convocati di Xabi Alonso: c'è Hudson-Odoi. Out Sinkgraven, Mbamba, Bellarabi e Schick (FOTO)

Manca solamente un giorno a Roma-Bayer Leverkusen, match valido per l'andata della semifinale di Europa League e in programma domani alle ore 21. La squadra di Xabi Alonso ha svolto questa mattina la rifinitura in Germania e a breve partirà per l'Italia. Il tecnico spagnolo ha diramato la lista dei convocati in vista del big match europeo e nell'elenco non figurano quattro calciatori: Bellarabi (infortunatosi durante la rifinitura) e Schick sono rimasti a Leverkusen, mentre Sinkgraven e Mbamba sono partiti con il resto della squadra ma non saranno a disposizione.

I convocati

Portieri: Hradecky, Pentz, Lomb, Neutgens.

Difensori: Hincapie, Tah, Bakker, Kossounou, Tapsoba, Fosu-Mensah, Frimpong.

Centrocampisti: Andrich, Demirbay, Amiri, Hudson-Odoi, Palacios, Wirtz, Azhil.

Attaccanti: Azmoun, Diaby, Adli, Hlozek.