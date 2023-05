Bayer Leverkusen, Andrich: "Deluso per la sconfitta nel derby. Da lunedì massima concentrazione sulla Roma"

Robert Andrich, centrocampista del Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine del derby perso per 1-2 contro il Colonia. Tra i vari temi trattati, si è soffermato anche sulla gara contro la Roma, in programma giovedì 11 maggio alle ore 21 e valida per l'andata della semifinale di Europa League. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Sono molto deluso e un po' arrabbiato. La giornata è finita in brutto modo. Perdere un derby e poi perderlo in casa fa male il doppio. Ci abbiamo provato, ma oggi non abbiamo spinto molto. Analizzeremo la sconfitta, ma da lunedì l'attenzione sarà tutta sulla Roma, non vediamo l'ora".

