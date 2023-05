Bundesliga, Bayer Leverkusen-Colonia: Xabi Alonso schiera i titolarissimi a meno di una settimana dalla semifinale contro la Roma (FOTO)

Oggi alle ore 20:30 il Bayer Leverkusen affronta alla BayArena il Colonia nel match valido per la trentunesima giornata di Bundesliga. Xabi Alonso, tecnico delle 'Aspirine', ha deciso di non fare turnover e mandare in campo i titolarissimi per questa partita. Il Bayer Leverkusen, prossimo avversario della Roma in Europa League, è attualmente sesto in classifica in campionato. I tedeschi sfideranno gli uomini di José Mourinho in semifinale e la gara di andata è in programma giovedì 11 maggio alle ore 21 allo Stadio Olimpico.

Ecco la formazione per il derby odierno: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker; Diaby, Adli, Wirtz.