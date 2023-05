Bayer Leverkusen: allenamento a Roma all'indomani della semifinale d'andata contro i giallorossi (FOTO)

I giocatori del Bayer Leverkusen che ieri non hanno preso parte alla semifinale di Europa League contro la Roma, vinta 1-0 dai giallorossi, si sono allenati questa mattina in un centro sportivo della Capitale. Nelle foto pubblicate su Twitter dal club tedesco, infatti, si notano i calciatori che non hanno disputato nemmeno un minuto nella sfida di ieri, tra cui Karim Demirbay e Callum Hudson-Odoi.