Bayer Leverkusen, Adli: "Dobbiamo dimenticare questo derby e ripartire dalle ultime 14 partite in vista della Roma"

Amine Adli, attaccante del Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine del derby perso per 1-2 contro il Colonia. Tra i vari temi trattati, si è soffermato anche sulla gara contro la Roma, in programma giovedì 11 maggio alle ore 21 e valida per l'andata della semifinale di Europa League. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Siamo delusi, volevamo vincere per i nostri tifosi. Ovviamente fa più male quando è un derby. Dobbiamo dimenticare in fretta questa partita e ripartire dalle ultime 14 partite in vista del match di giovedì".

?️ Amine #Adli: "Wir sind enttäuscht, wir wollten gewinnen - für unsere Fans. Es tut natürlich mehr weh, wenn es ein Derby ist.

Wir müssen dieses Spiel schnell abhaken und am Donnerstag an die Leistung der letzten 14 Spiele anknüpfen." ? #B04KOE 1:2 | #Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/UqeGz30azi — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 5, 2023