Yesilgoz-Zegerius (Min. Giustizia e Sicurezza olandese): "Stiamo valutando di far giocare le partite in casa del Feyenoord a porte chiuse"

Il brutto episodio accaduto al De Kuip durante la partita di Coppa d'Olanda tra Feyenoord e Ajax potrebbe costare molto caro ai padroni di casa. Durante il secondo tempo del match, il centrocampista dei Lancieri Klaassen è stato colpito in testa da un accendino lanciato dai tifosi avversari, provocandogli una grande ferita con conseguente uscita di sangue. Il fatto è stato condannato anche dal Feyenoord stesso, che ha deciso di chiudere il "Settore Z" (quello da cui è partito il lancio dell'oggetto) in vista di Feyenoord-Roma, partita valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League e in programma il 13 aprile alle ore 18:45. Le misure restrittive però potrebbero essere ancora più aspre e sul tema si è espresso il Ministro della Giustizia e Sicurezza olandese Dilan Yesilgoz-Zegerius: "Vogliamo capire esattamente cosa sia successo ed è possibile che ci saranno delle conseguenze. Stiamo valutando di far giocare le partite in casa del Feyenoord a porte chiuse".