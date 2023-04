Roma-Bayer Leverkusen: al via la fase di vendita per abbonati Coppe

Archiviato il Feyenoord, la Roma affronterà il Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League: l'andata è in programma l'11 maggio alle 21.00 allo Stadio Olimpico, mentre il ritorno si disputerà una settimana dopo alla BayArena. Subito dopo la vittoria col Feyenoord il club giallorosso aveva comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi per la gara d'andata in casa, con la prima fase di vendita riservata agli abbonati Serie A.

Dalle 16.00 di oggi, invece, è iniziata la prevendita riservata ai possessori di abbonamento Coppe (non titolari di abbonamento Serie A. La vendita libera avrà inizio alle ore 16 di mercoledì 26 aprile.