Roma-Bayer Leverkusen: info biglietti. Prelazione per gli abbonati fino al 24 aprile. Vendita libera dal 26

Archiviata la pratica Feyennord, è tempo di semifinale di Europa League per la Roma, che il prossimo 11 maggio alle ore 21 affronterà il Bayer Leversusen all'Olimpico. Sul sito del club giallorosso tutte le info per i biglietti.

Fase 1: prelazione Abbonati Serie A

A partire da giovedì 20 aprile, e fino alle ore 15:59 di lunedì 24 aprile, gli abbonati Serie A potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Per esercitare la prelazione, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione. Per motivi organizzativi della Uefa, i titolari di abbonamento di tribuna Monte Mario centrale sud (dalla fila 11 alla fila 25), non potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto ma potranno comunque effettuare l’acquisto in altri posti tra quelli disponibili.

Fase 2: prevendita Abbonati Coppe

Questa fase è riservata ai soli possessori di abbonamento Coppe (non titolari di abbonamento Serie A).A partire dalle ore 16 di lunedì 24 aprile, e fino alle ore 15:59 di mercoledì 26 aprile, gli abbonati solo Coppe potranno esercitare il diritto di prevendita a un prezzo dedicato su tutti i settori disponibili.

Fase 3: vendita libera

La vendita libera avrà inizio alle ore 16 di mercoledì 26 aprile. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

(asroma.com)