Roma-Real Sociedad, attesi all'Olimpico 1844 tifosi spagnoli

C'è grande attesa per il doppio confronto tra Roma e Real Sociedad, valido per gli ottavi di finale di Europa League. L'andata si disputerà in Italia il 9 marzo alle 18:45, mentre il ritorno sarà in Spagna il 16 marzo alle ore 21. In occasione della prima gara, è atteso l'ennesimo sold out allo Stadio Olimpico, dato che fino alla giornata di ieri erano stati staccati ben 47.500 biglietti. Non saranno presenti solamente tifosi romanisti, infatti la Real Sociedad ha annunciato tramite un comunicato che sono 1844 i tagliandi acquistati dai supporter spagnoli per assistere al match nel settore ospiti.

(realsociedad.eus)

