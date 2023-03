Biglietti: pochi tagliandi rimasti per Roma-Juventus. 47.500 staccati con la Real Sociedad. Oltre 20mila per la Femminile in Champions

L’amore per la Roma non si ferma mai. Nonostante la delusione per la sconfitta contro la Cremonese, i tifosi giallorossi non smetteranno di sostenere la squadra nelle prossime partite. Domenica 5 marzo alle ore 20:45 la Roma affronterà la Juventus nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A e sono pochissimi i biglietti da acquistare rimasti. Sono invece ben 47.500 i tagliandi venduti per la gara contro la Real Sociedad (9 marzo alle ore 18:45), valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Grande successo anche per la Roma Femminile, impegnata il 21 marzo alle ore 21 allo Stadio Olimpico contro il Barcellona ai quarti di Champions League: per il momento sono attesi 20.700 spettatori.