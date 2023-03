Real Sociedad: squadra in partenza per Roma (FOTO)

Dopo la seduta di rifinitura mattutina a San Sebastian, la Real Sociedad è in partenza per raggiungere Roma. Domani, infatti, la squadra di Imanol Alguacil è ospite della Roma, alle 18.45 allo Stadio Olimpico, nella sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Lo rende noto il club basco su Twitter, pubblicando alcune immagini dei giocatori pronti a partire.