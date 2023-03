Real Sociedad: rifinitura mattutina, poi la partenza per Roma. I 24 convocati di Imanol Alguacil (FOTO)

Alla vigilia della sfida di Europa League in casa della Roma, valida per l'andata degli ottavi di finale e in programma domani alle 18.45 all'Olimpico, la Real Sociedad si è allenata questa mattina, a porte chiuse, al centro sportivo di Zubieta prima di raggiungere nel pomeriggio Roma. Dopo l'allenamento, il tecnico Imanol Alguacil ha diramato l'elenco dei convocati: 24 giocatori a disposizione, tranne gli infortunati Aritz e Sadiq.

La lista dei convocati: Remiro, Sola, Zubimendi, Illarra, Zubeldia, Barrene, Merino, Carlos Fernandez, Oyarzabal, Cho, Aihen, Zubiaurre, Take, Rico, Guevara, Navarro, Gorosabel, Sorloth, Pacheco, Silva, Turrientes, Brais Mendez, Le Normand, Marrero.

(realsociedad.eus)

