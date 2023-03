Real Sociedad, Alguacil: "Dobbiamo dimenticare il passo falso col Cadice. Roma squadra tosta"

Dopo il pareggio con il Cadice a San Sebastian nella 24esima giornata di Liga, il tecnico della Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha commentato lo 0-0 e la sfida di giovedì 9 marzo all'Olimpico contro la Roma, valida per l'andata degli ottavi di Europa League. "Adesso dobbiamo dimenticare questo passo falso, ringraziare i tifosi per il loro supporto perché non si può chiedere di più, soprattutto dopo che nelle ultime tre partite la squadra non è riuscita a vincere, e preparare la partita contro la Roma, che è una squadra tosta", le sue dichiarazioni ai cronisti riportate dal sito spagnolo.

