Europa League, pari in campionato per la Real Sociedad: 0-0 in casa col Cadice

Pari in campionato, in casa, per la Real Sociedad prima della sfida contro la Roma, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League e in programma allo Stadio Olimpico giovedì 9 marzo alle 18,45. La squadra di Imanol Alguacil a San Sebastian non va oltre lo 0-0 con il Cadice nella 24esima giornata di Liga: quota 44 punti in classifica per la Real Sociedad, al terzo posto a +2 sull'Atletico Madrid che domani affronterà il Siviglia.