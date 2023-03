FOTO - Real Sociedad-Roma 0-0 HT

All'Estadio Anoeta va in scena Real Sociedad-Roma, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi partono con un vantaggio, infatti all'andata hanno vinto per 2-0. Il primo tempo della gara odierna è terminato con il punteggio di 0-0: gli spagnoli hanno controllato il possesso del pallone, ma le occasioni più grandi sono di marca capitolina. Gli uomini diMourinho hanno sfiorato il gol con Dybala, ma il suo tiro ha sfiroato il palo alla sinistra di Remiro. Successivamente la Roma è passata in vantaggio grazie a Smalling, ma l'arbitro ha annullato il gol poiché il difensore centrale ha spinto il pallone in rete con il gomito. Da segnalare l'infortunio di Karsdorp, uscito al 41' per un brutto colpo al volto: al suo posto è entrato Zalewski. Ecco i migliori scatti di questa prima frazione di gioco.