Europa League, REAL SOCIEDAD-ROMA: le probabili formazioni. Torna Pellegrini dal 1'. Squadra allo stadio (FOTO e VIDEO)

DA SAN SEBASTIAN MDR - Obiettivo quarti: dopo il 2-0 dell'andata all'Olimpico in favore dei giallorossi, grazie alle reti di El Shaarawy e Kumbulla, la Roma è ospite della Real Sociedad all'Anoeta, alle 21.00, nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. José Mourinho conferma il terzetto difensivo titolare, sceglie Karsdorp e Spinazzola sulle corsie esterne e la coppia composta da Matic e Cristante in mediana. Davanti il tecnico giallorosso recupera e ritrova capitan Pellegrini, dopo i 30 punti in testa rimediati nella gara d'andata, e lo schiera sulla trequarti con Dybala a supporto di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI

REAL SOCIEDAD: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Merino, Zubimendi, Silva; Kubo, Sorloth, Oyarzabal.

All.: Imanol Alguacil.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

All.: Mourinho.

Arbitro: István Kovács. Assistenti: Vasile Florin Marinescu - Ovidiu Artene. IV uomo: Horatiu Fesnic. VAR: Bastian Dankert. AVAR: Sören Storks.

PREPARTITA

19.20 - La Roma arriva allo stadio:

Anche la Real Sociedad con un tweet accoglie i giallorossi: "Benvenuti nel nostro Colosseo! Siamo onorati di ospitarvi a casa nostra, ci aspetta un'appassionante notte di calcio europeo".

19.10 - Un centinaio di tifosi hanno atteso la squadra all'uscita dall'hotel e in partenza sul pullman diretto allo stadio. I giocatori e lo staff sono entrati rapidamente senza fermarsi per foto e autografi di rito.

?? Un centinaio di tifosi hanno salutato la partenza del pullman #asr dall'hotel verso lo stadio de #Anoeta. Giocatori e staff entrati rapidamente senza fermarsi per foto e autografi di rito pic.twitter.com/T4ozn9m7vy — laroma24.it (@LAROMA24) March 16, 2023

19.00 - Lo spogliatoio della Roma è pronto per accogliere i giallorossi: