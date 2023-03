Real Sociedad-Roma: Matic out per indisposizione

José Mourinho non potrà contare su Nemanja Matic contro la Real Sociedad. La Roma, dopo la vittoria per 2-0 all'andata, è ospite del club basco all'Anoeta nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Matic non prenderà parte al match poiché fermato da indisposizione: il centrocampista giallorosso non figura, infatti, neanche in panchina.