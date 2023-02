VIDEO - Roma-Salisburgo, l'arrivo dei Fedayn in Curva Sud

Questa sera la Roma affronta il Salisburgo nel match valido per il ritorno dei playoff di Europa League. I giallorossi sono chiamati a ribaltare l'1-0 dell'andata e dalla loro parte avranno l'appoggio di uno Stadio Olimpico sold out. Ovviamente non poteva mancare il supporto della Curva Sud in questa partita così importante e, come accaduto anche contro l'Hellas Verona, sono presenti i Fedayn. Il gruppo di tifosi è entrato nel settore a pochi minuti dal calcio d'inizio.