FOTO - Roma-Salisburgo: diversi striscioni dei gruppi della Curva Sud esposti al contrario

Alle 21.00 la Roma ospita ed affronta il Salisburgo nel ritorno del playoff di Europa League: si riparte dall'1-0 per gli austriaci alla Red Bull Arena nella gara d'andata, con i giallorossi che proveranno a ribaltare il risultato per qualificarsi al prossimo turno della competizione europea. Anche lo Stadio Olimpico risponde presente e registra il sold out. Diversi striscioni dei gruppi della Curva Sud sono stati esposti al contrario.