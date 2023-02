Roma-Salisburgo, le info per i tifosi: cancelli aperti alle 18:30 (COMUNICATO)

Roma-Salisburgo, in programma giovedì 23 febbraio alle 21, rappresenta un crocevia di questa stagione giallorossa. Partendo dall'1-0 per gli austriaci, la squadra di Mourinho cerca la rimonta per accedere agli ottavi di finale della competizione.

L'Olimpico sarà nuovamente sold out, con oltre 60mila tifosi a spingere.

In attesa del match con il Salisburgo, è possibile già assicurarvi il tagliando per un altro, storico, appuntamento europeo. Quello del 21 marzo alle ore 21, la sfida di livello internazionale con il Barcellona, andata dei quarti di Women's Champions League.

L'Olimpico ospiterà un match della nostra Squadra Femminile per la prima volta nella sua storia. Tiferemo Roma con una sola voce: gli Abbonati Serie A o Coppe hanno diritto al biglietto gratuito. Per chi non è Abbonato, i prezzi partono da 5 euro.

Ma c'è ancora un mesetto per pensarci e prepararsi. Ecco di seguito le info utili per i tifosi che giovedì andranno allo stadio per Roma-Salisburgo, ritorno del playoff di Europa League".