Roma-Salisburgo, ammonito Ibanez: era diffidato, salterà l'eventuale ottavo di finale

Tegola per José Mourinho. Al minuto 4 di Roma-Salisburgo Roger Ibanez ha rimediato un cartellino giallo a causa di un intervento falloso su Adamu, scappato via in velocità. Il centrale giallorosso era diffidato dato che aveva già rimediato due ammonizioni (contro l'Helsinki e all'andata con il Salisburgo), motivo per cui con questa ulteriore sanzione è scattata la squalifica. A differenza del campionato di Serie A, nella fase a gironi e in quella ad eliminazione diretta di Europa League un giocatore entra in diffida alla seconda ammonizione. Il conteggio dei cartellini si azzererà solamente dopo i playoff e al termine dei quarti. Ibanez quindi salterà l'eventuale ottavo di finale di Europa League.