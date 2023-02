Europa League, ROMA-SALISBURGO: le probabili formazioni. Abraham dal 1' con la maschera protettiva, ok Pellegrini. Dybala verso la panchina

Roma contro Salisburgo, secondo atto. Alle 21.00 allo Stadio Olimpico - sold out - la Roma ospita la squadra austriaca nel ritorno del playoff di Europa League: si riparte dall'1-0 per il Salisburgo alla Red Bull Arena, con i giallorossi che dovranno ribaltare il risultato per accedere agli ottavi di finale della competizione. Confermato il terzetto difensivo, sulle fasce dovrebbero agire Celik e Zalewski, mentre in mezzo al campo spazio alla coppia Cristante-Matic. I dubbi per José Mourinho riguardano l'attacco: Abraham dovrebbe recuperare, dopo la ferita sulla palpebra inferiore, e scendere in campo dal 1' indossando una maschera protettiva, alle sue spalle Pellegrini ed El Shaarawy. Dybala, reduce da un sovraccarico muscolare, dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

All.: Mourinho.

SALISBURGO: Kohn; Dedic, Bernardo, Solet, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor.

All.: Jaissle.

Arbitro: Vinčić. Assistenti: Klančnik -Kovačič. IV uomo: Obrenovič. VAR: Kajtazovic. AVAR: Jug.