Europa League, ROMA-LUDOGORETS: le formazioni UFFICIALI. Viña, Matic e Belotti dal 1', Zaniolo in panchina. Riscaldamento in corso (VIDEO)

"L'ambizione dei giocatori non è vincere di nuovo la Conference League, ma andare ai playoff ", parola di José Mourinho. All'Olimpico - di nuovo sold out - la Roma ospita alle 21.00 il Ludogorets nella sfida decisiva per assegnare il secondo posto del girone C di Europa League e accedere ai playoff con le terze classificate dei gironi di Champions League. Col Betis già qualificato agli ottavi Roma e Ludogorets, entrambe a quota 7 punti, si giocano lo slot agli spareggi.

Senza lo squalificato Mancini, Mourinho sceglie Viña in difesa con Smalling ed Ibañez, schiera El Shaarawy, reduce dal gol contro il Verona in campionato, sulla corsia sinistra e manda in campo Matic a centrocampo con Camara e Pellegrini. In attacco la coppia Belotti-Abraham. Zaniolo torna a disposizione in Europa League, dopo che l'Uefa ha ridotto la sua squalifica, e si accomoda in panchina

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Ibañez, Smalling, Viña; Karsdorp, Camara, Matic, Pellegrini, El Shaarawy; Belotti, Abraham.

A disp.: Svilar, Boer, Cristante, Shomurodov, Celik, Zaniolo, Kumbulla, Bove, Zalewski, Volpato, Tripi, Cherubini.

All.: Mourinho.

LUDOGORETS: Padt; Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho; Cauly, Piotrowski, Naressi; Rick, Thiago, Tekpetey.

A disp.: Sluga, Hristov, Terziev, Goncalves, Tissera, Despodov, Gropper, Nonato, Cafumana, Plastun, Yankov, Delev.

All.: Simundza.

Arbitro: Dabanović. Assistenti: Djukić - Todorović. IV uomo: Savović. VAR: Pol van Boekel. AVAR: Frankowski.

PREPARTITA

20.25 - La squadra giallorossa entra in campo per effettuare il consueto riscaldamento pre-partita.

19.45 - La Roma annuncia l'11 ufficiale:

La squadra arriva allo Stadio Olimpico:

