Uefa: minuto di raccoglimento su tutti i campi in ricordo delle vittime della tragedia in Indonesia

Prima delle gare delle coppe europee di questa settimana si terrà un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime degli scontri al termine del match tra Arema Fc e Persebaya Surabaya allo stadio Kanjuruhan in Indonesia. Lo annuncia l'Uefa con un breve comunicato su Twitter: "Prima del calcio d'inizio di tutte le partite UEFA di questa settimana, ci sarà un momento di silenzio in ricordo delle vittime dei tragici eventi allo stadio Kanjuruhan in Indonesia".

A moment of silence will be held prior to kick-off at all UEFA matches this week, in memory of the victims of the tragic events at Kanjuruhan Stadium in Indonesia.

— UEFA (@UEFA) October 4, 2022