HJK Helsinki-Roma: ricognizione dei giallorossi alla Bolt Arena (VIDEO)

L'attesa sta per terminare: domani alle ore 21 la Roma scenderà in campo contro l'HJK Helsinki nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League. Alla vigilia della delicatissima sfida, sia José Mourinho sia Nicola Zalewski hanno parlato in conferenza stampa per presentare la partita. Successivamente la squadra giallorossa è scesa sul terreno di gioco della Bolt Arena per effettuare, come di consueto, la ricognizione alla vigilia di una gara.