Europa League: Zaniolo squalificato altre due giornate. Roma pronta a fare ricorso

Brutte notizie per José Mourinho. La UEFA ha scelto il pugno duro nei confronti di Nicolò Zaniolo e ha deciso di squalificarlo per ulteriori due giornate. Il numero 22 della Roma ha ricevuto un cartellino rosso durante la sfida casalinga con il Betis per un fallo a palla lontana al minuto 93. Il calciatore giallorosso, che aveva già saltato il match di ritorno contro la formazione spagnola, non sarà disponibile neanche per le partite contro l'HJK Helsinki e il Ludogorets. Zaniolo, quindi, tornerà a disposizione una volta terminata la fase a gironi.

(uefa.com)

Come riferito dal giornalista Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, la Roma è pronta a fare ricorso per provare ad ottenere uno sconto sulla squalifica.