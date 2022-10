HJK Helsinki-Roma, il programma della vigilia: rifinitura a Trigoria alle 11:15. Alle 18:30 la conferenza stampa di Mourinho con un calciatore alla Bolt Arena

Giovedì 27 ottobre alle ore 21 la Roma scenderà in campo contro l'HJK Helsinki nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League. Per i giallorossi si tratta di una sfida fondamentale, infatti dovranno vincere per sperare nella qualificazione. La Roma è al terzo posto in classifica con 4 punti, mentre i finlandesi sono ultimi con un punto. Ecco il programma della vigilia della sfida:

10:00 - Rifinitura dell'HJK Helsinki alla Bolt Arena

11:15 - Rifinitura della Roma a Trigoria

12:00 - Conferenza stampa di Toni Koskela e un giocatore alla Bolt Arena

18:30 - Conferenza stampa di José Mourinho e un giocatore alla Bolt Arena