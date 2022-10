Europa League, HJK Helsinki-Roma: Mourinho e Zalewski in conferenza stampa domani alle 18:30

Manca sempre meno all'importantissima sfida di Europa League tra HJK Helsinki e Roma, valida per la quinta giornata della fase a gironi della competizioni. I giallorossi sono chiamati a disputare una grande partita per rimanere attaccati al Ludogorets e sperare nella qualificazione al turno successivo. Domani José Mourinho presenterà il match in conferenza stampa e al suo fianco ci sarà Nicola Zalewski, tornato oggi ad allenarsi in gruppo. I due parleranno alla Bolt Arena alle 18:30 (19:30 ore locali).