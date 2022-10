Europa League, HJK Helsinki-Roma: il sintetico della Bolt Arena visto da vicino

"Il campo è pronto per stasera", scrive il profilo francese della Roma su Twitter, pubblicando un video in cui si vede la Bolt Arena deserta, in attesa del fischio d'inizio di HJK Helsinki-Roma, in programma alle 21.

Ciò che balza subito all'occhio è la differenza tra il manto erboso sintetico dello stadio finlandese e il terreno naturale dello Stadio Olimpico, ma anche rispetto a una superficie ibrida, in parte sintetica e in parte naturale, utilizzata ormai da molti club. La disabitudine a giocare su un campo di questo tipo è una delle insidie maggiori che la Roma dovrà affrontare nel match di stasera.