Europa League, HJK HELSINKI-ROMA: le probabili formazioni. Belotti-Abraham davanti (VIDEO)

In Finlandia la Roma è chiamata a vincere: questa sera, conoscendo il risultato di Ludogorets-Betis, sfiderà alla Bolt Arena, alle 21.00, l'HJK Helsinki nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League. José Mourinho, privo anche di Matic infortunato e Zaniolo squalificato - comunque in trasferta con il gruppo -, conferma il terzetto difensivo, schiera nuovamente a centrocampo la coppia Camara-Cristante, mentre sulla corsia destra ritrova Zalewski - out col Napoli - e a sinistra concede spazio ad El Shaarawy. In attacco il portoghese si affida a Belotti ed Abraham, supportati da capitan Pellegrini che stringe i denti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

HJK HELSINKI: Hazard; Saksela, Tenho, Hoskonen, Browne; Vaananen, Lingman, Hetemaj; Hostikka, Abubakari, Soiri.

A disp.: Tannander, Niemela, Toivio, Halme, Olusanya, Murilo, Tanaka, Yli-Kokko, Boujellab, Arajuuri.

All.: Koskela.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Camara, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti, Abraham.

A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Viña, Karsdorp, Spinazzola, Bove, Tripi, Faticanti, Cherubini, Shomurodov.

All.: Mourinho.

Arbitri: Tiago Martins. Assistenti: Rui Tavares - Luis Campos. IV uomo: Helder Filipe Claudio Carvalho. VAR: Luis Godinho. AVAR: Hugo Miguel.

PREPARTITA

18.40 - La Roma mostra sui social lo stadio: si giocherà sul campo sintetico.