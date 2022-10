Manca sempre meno alla partita tra Betis e Roma, in programma domani alle ore 18:45 e valida per la quarta giornata della fase a gironi dell'Europa League. I giallorossi sono atterrati a Siviglia e, dopo la conferenza stampa di Mourinho e Ibanez, sono scesi sul terreno di gioco dell'Estadio Benito Villamarín per la consueta ricognizione alla vigilia di un match in trasferta.