Roma-HJK Helsinki: Zalewski e Kumbulla presenti allo Stadio Olimpico (FOTO)

Tra i 60.193 spettatori presenti allo Stadio Olimpico in occasione di Roma-HJK Helsinki, partita valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League, ci sono anche Nicola Zalewski e Marash Kumbulla. I due non hanno preso parte al match a causa di problemi fisici, ma hanno deciso di seguire la squadra da vicino, sostenendola dalla Tribuna Monte Mario. "Tutti allo stadio", il commento del polacco su Instagram. Anche il difensore albanese ha pubblicato sul social un video registrato durante l'inno: "Anche da qui è pur sempre magico".