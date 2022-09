Europa League, ROMA-HJK HELSINKI: le probabili formazioni. Torna Zaniolo, Viña nella difesa a 3

La Roma torna a casa: dopo tre trasferte consecutive tra campionato ed Europa League, i giallorossi ospitano allo Stadio Olimpico - che anche questa sera registra il sold out - l'HJK Helsinki nella seconda giornata del girone della competizione europea. Dopo il ko contro il Ludogorets, la Roma è chiamata a vincere. Qualche dubbio di formazione per Mourinho che dovrebbe confermare la difesa a 3 schierando Viña con Mancini e Ibañez e concedere un turno di riposo a Smalling. A destra torna Karsdorp, in mezzo al campo arretra Pellegrini al fianco di Matic, mentre davanti rientra dopo l'infortunio Zaniolo in coppia con Dybala alle spalle di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Ibañez, Mancini, Viña; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

A disp.: Svilar, Smalling, Celik, Tripi, Cristante, Camara, Bove, Volpato, Shomurodov, Belotti.

All.: Mourinho.

HJK HELSINKI: Hazard; Raitala, Tenho, Hoskonen; Soiri, Lingman, Väänänen, Hetemaj, Browne; Abubakari, Hostikka.

A disp.: Tannander, Yli-Kokko, Riski, Toivo, Tanaka, Boujellab, Peltola, Olusanya, Murilo, Halme, Arajuuri, Terho.

All.: Koskela.

Arbitro: Petrescu. Assistenti: Ghinguleac - Grigoriu. IV uomo: Birsan. VAR: van Boekel. AVAR: Dankert.