Roma-Helsinki, i convocati di Koskela: out Martic, Serrarens, Saksela oltre all'infortunato Radulovic

L'Helsinki è pronto ad affrontare la Roma nella sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. Il match andrà in scena domani allo Stadio Olimpico alle ore 21. Toni Koskela, allenatore della compagine finlandese, ha deciso di escludere dai convocati Manuel Martic, Fabian Serrarens, Janne Saksela, oltre all'infortunato Bojan Radulovic. Ecco chi sarà a disposizione per la partita contro la squadra allenata da José Mourinho: Conor Hazard, Jakob Tånnander, Matias Niemelä, Jukka Raitala, Arttu Hoskonen, Miro Tenho, Paulus Arajuuri, Joona Toivio, Aapo Halme, Matti Peltola, David Browne, Pyry Soiri, Murilo, Lucas Lingman, Santeri Väänänen, Atom , Perparim Hetemaj, Santeri Hostikka, Nassim Boujellab, Anthony Olusanya, Malik, Johannes Yli-Kokko, Casper Terho.

(hjk.fi)

