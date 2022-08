VIDEO - Mourinho: "Girone non facile. In Finlandia un altro campo di plastica..."

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma, José Mourinho ha commentato anche le avversarie del girone di Europa League: Ludogorets, HJK Helsinki e Betis. "L'Europa League è una competizione difficile, dove ci sono squadre che devono vincerla e se non lo fanno è un disastro per qualche squadra con potenziale economico, sportivo e storico incredibile. Noi andiamo passo dopo passo, il gruppo non è facile: il Betis ha vinto la coppa, ha un allenatore top e la squadra gioca benissimo, è una squadra di alto livello; ho giocato col Ludogorets due anni fa, non è una squadra facile, hanno capacità di prendere anche giocatori stranieri per migliorare la squadra, vince praticamente sempre il campionato; non conosco l'HJK ma l'evoluzione delle squadre del Nord Europa è visibile - le dichiarazioni del tecnico giallorosso -. È incredibile perché è la prima volta che giocherò in Finlandia dopo 200 partite in Europa, lo farò con piacere, con curiosità e con rispetto ma purtroppo c'è un altro campo di plastica...Vediamo se avremo fortuna di giocare lì presto e non a novembre perché a novembre sarebbe doppiamente dura".