Europa League, Hjk-Sjk 1-0: la squadra di Helsinki ancora in vetta alla classifica

L'Hjk, eurorivale della Roma, ha vinto oggi la gara valida per la ventesima giornata della Veikkausliiga, massima serie finlandese, contro il Sjk. Per gli avversari del team capitolino nel girone di Europa League, successo interno, per 1-0. L'Hjk è in testa alla classifica, con 43 punti, pari merito con il KuPS.