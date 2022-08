Europa League: domani alle 13 i sorteggi per la fase a gironi. Ecco le squadre qualificate e le fasce

Sono terminate da poco le ultime partite valide per il ritorno dei playoff di Europa League. Domani ad Istanbul ci saranno i sorteggi per la fase a gironi. La cerimonia verrà trasmessa su in diretta streaming su UEFA.com dalle 13:00 CET. Le 32 squadre verranno sorteggiate in otto gironi da quattro.

PRIMA FASCIA

Roma

Manchester United

Arsenal

Lazio

Braga

Stella Rossa

Dinamo Kiev

Olympiacos

SECONDA FASCIA

Feyenoord

Rennes

PSV

Monaco

Real Sociedad

Qarabag

Malmö

Ludogorets

TERZA FASCIA

Sheriff

Betis Siviglia

Midtylland

Bodo/Glimt

Ferencvaros

Union Berlino

Friburgo

Fenerbahce

QUARTA FASCIA

Nantes

HJK Helsinki

Sturm Graz

AEK Larnaca

Omonia Nicosia

Zurigo

Union St. Gilloise

Trabzonspor

Fase a gironi

Giornata 1: 8 settembre 2022

Giornata 2: 15 settembre 2022

Giornata 3: 6 ottobre 2022

Giornata 4: 13 ottobre 2022

Giornata 5: 27 ottobre 2022

Giornata 6: 3 novembre 2022