Playoff Europa League: anche Fenerbahçe, Ludogorets e Malmö ai gironi

Domani alle 13.00 a Istanbul andrà in scena il sorteggio per la fase a gironi dell'Europa League 2022/23, competizione che vedrà protagonista anche la Roma di José Mourinho. Concluse le partite delle 19.00 valide per il ritorno dei playoff della competizione, e in attesa delle gare delle 21.00, accedono ai gironi AEK Larnaca, Omonia Nicosia, Fenerbahçe, HJK, Malmö e Ludogorets.

I risultai finali:

AEK Larnaca-Dnipro-1 3-0 (and. 2-1)

FK Zalgiris-Ludogorets 3-3 (and. 0-1)

Silkeborg-HJK 1-1 (and. 0-1)

Omonia Nicosia-Gent 2-0 (and. 2-0)

Fenerbahçe - Austria Vienna 4-1 (and. 2-0)

Sivasspor-Malmö 0-2 (and. 1-3)