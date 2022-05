VIDEO - Mourinho: «Non abbiamo un altro Mkhitaryan. Combattiamo come squadra»

Domani l'Olimpico ospiterà il ritorno della semifinale di Conference League tra Roma e Leicester, dopo l'1-1 dell'andata. José Mourinho dovrà fare a meno dell'infortunato Mkhitaryan e, sollecitato in conferenza stampa, ha parlato dell'assenza dell'armeno: "Non abbiamo un altro Mkhitaryan. Ci sono alcune squadre top dove hai giocatori molto simili in ogni situazioni, queste squadre possono fare il turnover perfetto e non soffrono quando non c'è qualche giocatore. Noi non abbiamo un altro giocatore come Mkhitaryan e questo è ovvio, non abbiamo la possibilità di fare lo stesso con altri giocatori. Possiamo fare diversamente e l'obiettivo non cambia: vogliamo andare in finale e lasciare tutto quello che abbiamo".

"Non mi stanco mai di ripetere che domani saranno 14 partite di Conference League - ha aggiunto -. Abbiamo iniziato in Turchia e l'ultima è stata in Inghilterra, senza fermarci, giocando giovedì e domenica in campionato con tutte le difficoltà conseguenti. Siamo qui come squadra, non c'è Mkhitaryan ma ci sono altri. Come squadra andiamo domani lì a combattere".