VIDEO - Mourinho, messaggio ai tifosi: «Venite allo stadio a giocare la partita, non a guardarla»

José Mourinho invita i tifosi a "giocare la partita": domani va in scena, in un Olimpico sold out, il ritorno della semifinale di Conference League tra Roma e Leicester. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida, il tecnico giallorosso ha parlato del ruolo del pubblico: "Non c'è dubbio sull'empatia creata tra noi squadra e i tifosi. Siamo insieme in competizione tra più o meno 10 mesi e con momenti più belli e meno belli, da ricordare e da dimenticare, siamo sempre stati insieme con grande empatia. Ora siamo in un momento in cui si giocano all'Olimpico le ultime due partite della stagione: giocheremo l'ultima di Conference con il Leicester e in campionato con il Venezia. Sarebbe bello festeggiare questa empatia, che è stata creata e rimane al di là dei risultati. Meritiamo tutti di finire bene queste due partite all'Olimpico".

"Giochiamo ovviamente per noi, ma giochiamo tanto per i tifosi: mi piacerebbe che i tifosi domani giocassero la partita con noi. Si può stare allo stadio come spettatori e si può stare allo stadio a giocare la partita - ha detto -. Se abbiamo 70mila spettatori il significato è nullo, se abbiamo 70mila che vogliano giocare è una storia diversa. Io e giocatori chiediamo questo alla gente: non venite allo stadio per guardare la partita, venite allo stadio per giocarla".