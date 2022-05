VIDEO - Mourinho e il primo anno alla Roma: «Felice qui, un trofeo sarebbe fantastico»

Un anno fa l'annuncio dell'arrivo di José Mourinho in giallorosso e oggi, in occasione della conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League con il Leicester, il tecnico ha avuto modo di esprimere le sue sensazioni: "Mi sto divertendo molto, sono felice ogni giorno di venire al centro sportivo e non posso negarlo. Voglio di più? Sì, voglio di più. Voglio che la prossima stagione siamo in grado di pensare in modo più grande? Sì. Ma conoscevo il progetto e la sua natura, cerco di dare tutto quello che ho e amo lavorare con la gente qui".

"Credo che meritiamo di finire la stagione con qualcosa da celebrare, ovviamente un trofeo sarebbe fantastico. Finire in una posizione che ci consente di giocare in Europa sarebbe anche positivo - ha aggiunto -. Domani è un altro grande passo, non dimentico e non nego che giochiamo contro una buona squadra ma lo siamo anche noi".