Dopo la settimana di ritiro nel sud del Portogallo, il Feyenoord è partito questa mattina per raggiungere Tirana, dove domani sera si disputerà la finalissima di Conference contro la Roma. La squadra di Mourinho, invece, raggiungerà la capitale olandese nel pomeriggio dopo la rifinitura di Trigoria.

Bags packed and off we go.

???? ~> @RTHA_Nieuws ?#UECLfinal • #RoadToTirana pic.twitter.com/Xv3T04Xeoj

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 24, 2022