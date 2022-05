Roma-Feyenoord, giallorossi in partenza per Tirana: tutti a disposizione, anche Mkhitaryan (VIDEO)

La Roma è in partenza per Tirana. I giallorossi sono appena arrivati a Fiumicino ed a breve saliranno sull'aereo che li porterà a Tirana per la finale di Conference League, nella quale affronterà il Feyenoord. Mourinho può sorridere, infatti tutti i calciatori sono a disposizione, compreso Mkhitaryan, che si è allenato con il gruppo nella rifinitura di oggi.

