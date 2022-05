Roma-Feyenoord: ecco come sarà l'Olimpico per seguire la finale dai maxischermi (FOTO)

6 maxischermi, oltre ai due già installati di base sopra le curve, che copriranno il perimetro del campo: così sarà vestito lo Stadio Olimpico il 25 sera, quando la Roma sarà a Tirana a giocarsi la finale di Conference League. Nello stadio capitolino saranno installati 4 maxischermi laterali, due per lato verso le tribune, oltre ad altri 2 rivolti verso i settori delle curve. Oggi è terminata la prelazione per gli abbonati, che ha visto volar via già 11mila biglietti.